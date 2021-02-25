Более полутора сотен людей спасли в Костанайской области — ДЧС

Спасательные работы на дорогах Костанайской области продолжаются. С 22 февраля на автодорогах области в круглосуточном режиме работает областной оперативный штаб, в который вошли представители служб гражданской защиты, органов внутренних дел и дорожных организаций, сообщает пресс-служба ДЧС.

За дежурные сутки 24-25 февраля подразделениями ДЧС Костанайской области, сотрудниками полиции, местными исполнительными органами и дорожными службами проведено 14 аварийно-спасательных операций, организованы две поисковые работы. Спасены 169 человек, из них 7 детей. Из снежных заносов вызволено 25 единиц техники.

В ликвидации последствий ЧС участвовали 55 сотрудник и 116 единиц техники ДЧС, ДП, МИО. На расчистку заносов автомобильных дорог было направлено 37 единиц специальной техники и 50 работников дорожных служб.

В связи с ухудшением погоды закрыто движение на 7 отдельных участках автодорог республиканского и 12 участках областного значений.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области предупреждает: не выезжайте в непогоду на автотрассу. Не подвергайте свою жизнь опасности!

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