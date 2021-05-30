Более полутора тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 385 144 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 216,
в городе Алматы – 238,
в городе Шымкенте – 49,
в Акмолинской области – 100,
в Актюбинской области – 52,
в Алматинской области – 76,
в Атырауской области – 64,
в ВКО – 87,
в Жамбылской области – 30,
в ЗКО – 90,
в Карагандинской области – 310,
в Костанайской области – 41,
в Кызылординской области – 17,
в Мангистауской области – 52,
в Павлодарской области – 80,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 22.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области