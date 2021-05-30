Более полутора тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 385 144 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 216,

в городе Алматы – 238,

в городе Шымкенте – 49,

в Акмолинской области – 100,

в Актюбинской области – 52,

в Алматинской области – 76,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 310,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области – 52,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 22.

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