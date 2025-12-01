В Казахстане официально утвердили меню для поминальных обедов. Информацию подтвердили в Духовном управление мусульман страны.
По новым правилам, поминальный стол должен быть как можно более простым, передает informburo.kz.
Меню ограничивается следующими блюдами:
- хлебобулочные изделия (баурсаки, шелпеки);
- чай, вода;
- горячее блюдо (мясо или рис);
- сливочное масло;
- просо, талкан;
- сахар, конфеты.
В ДУМК подчеркнули, что меню на поминках не должно быть расточительным. Имамы обратили внимание на то, что на поминальных обедах нередко подают излишне обильные угощения, словно на праздничных мероприятиях.
