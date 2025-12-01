USD 512.53 EUR 592.43 RUB 6.53

«Более простое». Меню для поминальных обедов утвердили в РК

Изображение для новости: «Более простое». Меню для поминальных обедов утвердили в РК

В Казахстане официально утвердили меню для поминальных обедов. Информацию подтвердили в Духовном управление мусульман страны.

По новым правилам, поминальный стол должен быть как можно более простым, передает informburo.kz.

Меню ограничивается следующими блюдами:

  • хлебобулочные изделия (баурсаки, шелпеки);
  • чай, вода;
  • горячее блюдо (мясо или рис);
  • сливочное масло;
  • просо, талкан;
  • сахар, конфеты.

В ДУМК подчеркнули, что меню на поминках не должно быть расточительным. Имамы обратили внимание на то, что на поминальных обедах нередко подают излишне обильные угощения, словно на праздничных мероприятиях.

 



