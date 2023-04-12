Более шести часов тушили столетнее здание элеватора в Костанайской области

В Фёдоровском районе Костанайской области горел заброшенный элеватор 1929 года постройки. Потушить здание удалось лишь спустя шесть часов, сообщает ДЧС региона.

Сообщение о пожаре в посёлке Фёдоровка поступило в 13.26. На территории старого недействующего элеватора АО «Джаркульский элеватор» горела трава. Но из-за ветра огонь перекинулся на деревянное здание сушилки.

Сообщение о возгорании поступило в 13:26. Пожарные подразделения прибыли в 13:35 и немедленно принялись тушить пожар. Сильный ветер раздувал огонь, вследствие чего он перешел на старое 9-этажное деревянное здание сушилки 1929 года постройки на предварительной площади 14080 кв.м.

Локализации на данный момент нет. Задействовано 34 человека личного состава и 6 единиц техники, местные исполнительные органы – 10 человек и 5 единиц техники и пожарный поезд АО «НК КТЖ» 3 человека.

Как будет известно ликвидация пожара, ДЧС Костанайской области немедленно сообщит.

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