Более шести миллионов тенге собрали для пострадавших животных в лесном пожаре жители Костанайской области

В результате пожаров в Аулиекольском районе пострадали не только люди, но и животные.

Пока пожарные боролись со стихией, зооволонтеры пришли на помощь братьям нашим меньшим.

«4-го числа утром мы уже выехали туда, нас было 3 машины, 6 человек. И в принципе мы сразу приступили к поискам тех, кто остался на цепях, еще живых, но травмированных животных. Первый день был самый сложный, потому что были открытые очаги возгорания. Нам приходилось работать буквально в полевых условиях. Мы вернулись уже в ночи, но были первые животные, которых мы привезли в Костанай и некоторые до сих пор находятся на стационаре», — говорит волонтёр ОО «Надежда плюс KST» Ольга Соловьёва.

В их числе и вот эта собака. Она была одной из первых, кого привезли в приют. Животное отравилось угарным газом. Прежние владельцы ее не ищут, и в Аманкарагай она уже вряд ли вернется. Спасти за это время удалось более 30 кошек и собак. Но в помощи нуждаются и другие животные.

«Есть также огромный фронт работы с лесными жителями. Во-первых, там погибло реально тысячи ежат, косулят, белочек. Это природа, которая уже не восстановится. Но остались живые, у которых сейчас нет еды. Если мы не организуем сборы на кормушки, не выставим там ту же соль и так далее, скорее всего большая часть и зиму не переживет. Поэтому сейчас мы перешли к работе с егерями и организовали кормушки там, на местах», — говорит Ольга Соловьёва.

Увидев, какую работу проводят зоозащитники, казахстанцы протянули им руку помощи. Благодаря одному блогеру, к примеру, удалось собрать более шести миллионов тенге. Собранные средства потратили на строительство дополнительных 11 вольеров, покупку вагончика для сторожа, закрыли счета за лечение в ветклиниках. Полмиллиона решено потратить не стерилизацию кошек.

«Помощь, безусловно, есть от всех жителей Казахстана и Костаная. Некоторые помогали на местах, приходили дети с колледжа, студенты. Большой реально поток людей приходил к нам, помогал даже руками. В те дни, когда мы находились там это было очень значимо. Элементарно здесь покормить, погулять, убрать. Потому что у нас здесь нет работника, который бы здесь оказывал эти услуги, мы все делаем сами. Поэтому в этот момент мы чувствовали — вместе мы сила. Но хотелось бы какой-то поддержки от государства», -говорит Ольга Соловьёва.

Пока в приюте по-прежнему нет даже света. И зооволонтерам пришлось купить уже второй электрогенератор, так как первый вышел из строя. Но руки зоозащитники не опускают. Продолжают работать с пострадавшими животными. Одной из первостепенных задач сейчас стало найти им новых хозяев.

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