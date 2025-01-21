В связи с ухудшением погодных условий на территории Костанайской области временно закрыты две автодороги республиканского значения и четыре автодороги областного значения. Ограничение движения связано с сильным снегопадом и метелью, что создает опасные условия для водителей.

В п. Октябрьский, в направлении Акмолинской области, зафиксировано скопление автотранспорта: 103 грузовых автомобилей, в которых находятся порядка 105 человек. Для обеспечения их безопасности сотрудники ОЧС Карасуского района проводят разъяснительную работу, информируя о текущей ситуации и необходимых мерах предосторожности.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, на участке автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган (км 218-232, от села Октябрьское до границы с Акмолинской областью) в настоящее время ожидают открытия порядка 120 фур и 20 легковых автомобилей.

Всего на закрытых участках ожидают открытие автодорог более 150 фур и 30 легковых авто.

Для обогрева, временного размещения и питания людей организованы два пункта в школах села Октябрьское.

Сотрудники ДЧС и полиции продолжают следить за ситуацией и готовы оперативно реагировать на любые изменения. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям до улучшения погодных условий.

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