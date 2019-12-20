Более сотни человек в двух комнатах прописал костанаец

Житель Костаная прописал в двух комнатах 107 человек. Об этом факте alau.kz сообщил начальник управления миграционной полиции ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.

По словам Кайрата Дутпаева, этого жителя Костаная о нарушениях предупреждали неоднократно. Однако, он исправлять ситуацию не спешил. В итоге, прописанных в двух комнатах оказалось 107 человек.

«Несколько раз предупреждали его о том, что он нарушает правила регистрации. 107 прописано, а фактически проживает несколько человек. Сначала было 70, потом начало количество прописанных нарастать. Он не торопился исправлять ситуацию, а наоборот еще и жалобы на сотрудников миграционной полиции начал писать и оскорблять сотрудниц ЦОНа», — сообщил Кайрат Дутпаев.

На нарушителя составили административный протокол. Он заплатит штраф 25 250 тенге. Кстати, это уже второй штраф.