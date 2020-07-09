Более сотни человек за сутки заболели коронавирусом в Костанайской области

За прошедшие сутки в Костанайской области зарегистрировано 111 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19.

В разрезе городов и районов: г.Костанай – 62, г. Рудный-24, г. Тобыл-6, г. Житикара -2, г. Лисаковск -3. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей пяти регионов – это район Б.Майлина – 6, Аулиекольский и Наурзумский районы по -2, в Жангельдинском районе -1, в Сарыкольском – 3.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 8.07.2020 года в регионе выявлено 1314 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 375.

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