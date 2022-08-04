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  4. Более сотни обращений в полицию Костанайской области поступили с начала…

Более сотни обращений в полицию Костанайской области поступили с начала года через мобильное приложение «102».

ru.sputnik.kz

Это дополнительный ресурс реагирования на сообщения и заявления граждан, которые поступают через видео и аудио-звонки.

Больше всего сообщается о нарушениях правил дорожного движения. К примеру, о том, что водитель автомобиля на перекрестке улиц Чкалова-Абая создал аварийную ситуацию. Это нарушение было зафиксировано на видео. По данному факту составлен административный протокол и водитель привлечен к ответственности.

Как говорят в полиции, «102» — это приложение, которое позволяет обратиться в полицию в любом удобном формате: текстового сообщения с прикреплением фото- и видеоматериалов, аудио- и видеозвонка. Геолокация позволяет определить местоположение пользователя, принять вызов или оказать ему помощь, даже если сам человек затрудняется назвать адрес.

Кнопка «SOS» предполагает немедленный выезд патруля по геолокации сигнала. Немаловажно и то, отмечают в полиции, что работа приложения прозрачна: заявителю направляются уведомления о мерах, которые приняты по его обращению.

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