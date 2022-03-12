Более ста человек застряли на трассах в Костанайской области

Сильный порывистый ветер, обилие осадков и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС региона.



Вот такая непростая ситуация сложилась в ряде районов Костанайской области 11-12 марта. Непогода застала граждан в пути.

На помощь людям, попавших в снежный занос, поспешили сотрудники ДЧС. Спасатели действовали быстро и слаженно. За сутки они спасли 122 человека, в том числе 7 детей, отбуксировали 9 автомашин на очищенные участки автодорог.

Спасательные работы проводились на дорогах Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского и Жангельдинского районов, а также вблизи Аркалыка и Житикары.

Особо следует отметить 2 спасательные операции организованные 12.03.22г.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС в период с 04:50 до 11:45 эвакуировали 49 человек из 8 легковых автомобилей, оказавшихся в снежном плену на дороге районного значения между г. Аркалык и с. Алуа,21 пассажара спасатели доставили в Аркалык, остальных разместили в ближайших населенныхпунктах.

В этот же день в Наурзумском районе, на трассе областного значения в 15 км от с. Дәмді, застряли в сугробах 17 легковых автомобилей и 1 грузовик. В салонах находились 50 человек (из них 7 детей). С 07:10 по 12:15 спасенных граждан сотрудники ОСОдоставили и разместили в ближайший пункт обогрева, расположенный в местной школы села Дәмді. Для них местные исполнительные органы организовали горячее питание.

Спасательные операции прошли успешно, в медицинской помощи никто не нуждался,пострадавших нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области предупреждает: не выезжайте в непогоду за пределы населенных пунктов. Не подвергайте свою жизнь опасности!

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