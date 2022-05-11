Более  трех килограммов наркотиков  изъято   в Костанае

Полицейские Костаная задержали двух женщин, у которых изъято боле трех килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП г.Костаная у 35-летней женщины обнаружили 15 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению экспертизы обнаруженное вещество является высушенной марихуаной, весом более килограмма.

В тот же день полицейские задержали 39-летнюю жительницу областного центра. Подозреваемая занималась сбытом наркотических средств на территории города. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки в квартире у нее оперативники изъяли более двух килограммов марихуаны.

С начала года в регионе выявлено 141 преступление и правонарушение, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 12 килограммов.

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