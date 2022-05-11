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Более  трех килограммов наркотиков  изъято   в Костанае

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Полицейские Костаная  задержали двух женщин, у которых  изъято   боле трех килограммов  марихуаны, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе проведения  оперативных  мероприятий сотрудники  отдела по противодействию наркопреступности УП г.Костаная  у  35-летней  женщины обнаружили  15 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению экспертизы обнаруженное вещество является высушенной марихуаной, весом более килограмма.

В тот же день  полицейские  задержали  39-летнюю  жительницу областного центра.  Подозреваемая занималась  сбытом наркотических средств на территории города. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки  в квартире у нее   оперативники  изъяли  более двух килограммов марихуаны.

С начала года  в регионе  выявлено 141 преступление и правонарушение, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 12 килограммов.

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