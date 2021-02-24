Более тысячи доз героина изъято у жителя Костанайской области

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности установлен 35-летний житель города Тобыл Костанайского района, ранее судимый, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. По имеющейся информации мужчина причастен к сбыту наркотических средств.

20 февраля на территории одного из гаражных кооперативов 35-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции. В ходе осмотра из кармана куртки были изъяты наркотики. 38 граммов героина находились в пачке из-под сигарет. При проведении осмотра гаража оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток весом более 170 граммов этого наркотического вещества.

Также изъяты электронные весы.

Общий вес героина составил свыше двухсот грамм (более тысячи доз).

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия по ч.3 ст. 297 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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