Болеть будет дорого: аптеки предупреждают о росте цен

Санкционное воздействие и военные действия в Украине косвенно затрагивают все отрасли Казахстана. Не исключение и фармацевтический рынок.

Несмотря на то, что отечественные производители в последние годы наращивают темпы, доля местного производства на рынке занимает около четверти всего объёма. По данным Energyprom, объём производства основных фармацевтических продуктов и препаратов в Казахстане составил 11,1 млрд тенге за январь текущего года, передает informburo.kz

Инфографика от Energyprom.kz

Две трети объёма производства лекарств пришлись лишь на два региона: Шымкент (3,9 млрд тенге) и Алматинскую область (3,5 млрд тенге). Также значительный объём медицинских препаратов выпускают в Алматы (2 млрд тенге).

Объём производства лекарств вырос в денежном выражении на 13,8%, до 9,8 млрд тенге за январь 2022 года, прочих фармацевтических препаратов – на 37%, до 1,1 млрд тенге.

Вместе с тем, по информации казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry, портфель продукции Казахстана в основном представлен дженериковыми препаратами (аналоги).

За 2020 год объём казахстанского фармацевтического рынка, по оценкам центра, составил 1,8 млрд долларов, из которого 15,5% приходился на отечественную продукцию. За 8 месяцев 2021 года ёмкость фармацевтического рынка достигла 1,4 млрд долларов, а доля отечественного производства выросла до 21,1%.

Инфографика от QazIndustry

В аптеках представлен и большой объём импортных лекарств. Energyprom отмечает, что доля импортных антибиотиков в 2021 году составила 85,2%, импортных провитаминов, витаминов и их производных – практически 100%.

В целом за 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тысячи тонн медикаментов на 1,1 млрд долларов. На Россию в натуральном выражении пришлось более трети объёма: 7,6 тысячи тонн медикаментов, однако в стоимостном выражении это лишь 8,3%, или 92,7 млн долларов.

Среди стран СНГ, помимо России, ключевые поставщики лекарств для РК – Украина и Беларусь. Из Украины за 2021 год было завезено 879 тонн медикаментов на 22,4 млн долларов – более того, для РК именно лекарства являются одной из ключевых импортируемых товарных групп из Украины. Из Беларуси импортировали 863,8 тонны медикаментов на 13,3 млн долларов.

С началом военных действий в Украине и принятием санкций в отношении России для фармацевтического рынка Казахстана возникли сложности. Поставки из Украины остановлены, есть проблемы с логистикой из европейских стран.

«45% всего ассортимента в сети аптек Europharma – импортные препараты. Мы продолжаем работать напрямую с поставщиками, такими как AstraZeneca (Великобритания), KRKA (Cловения), Bayer (Германия) и другими. И на данный момент мы не испытываем дефицита, за исключением препаратов двух крупных украинских заводов – «Фармак» и «Фармамед», – рассказал корреспонденту Informburo.kz директор ТОО «Aqniet Group» Ержан Ниязалиев. – Заводы в настоящее время не работают, а их сотрудники вышли на защиту своей страны».

«Есть небольшие задержки по поставкам через Турцию, – добавил бизнесмен. – Сейчас ещё рассматриваем логистику через Азербайджан, чтобы разгрузить воздушный коридор Турции. В целом проблем с поставками нет. Мы держим руку на пульсе и ежедневно остаёмся на связи с нашими зарубежными партнёрами, принимаем превентивные меры во избежание дефицита лекарств в аптеках».

Директор ТОО «MedHouse Kazakhstan» Самат Исабаев также отметил, что его компания сейчас прорабатывает новые транспортные коридоры для поставки продукции. Но основные опасения связаны не столько с поисками новых путей доставки, сколько с курсовой разницей и угрозой прихода российских производителей на местный рынок. Исабаев обратил внимание на то, что может возникнуть ситуация, когда казахстанские поставщики будут вытеснены со своего рынка.

«Сейчас может произойти то, что придёт российский бизнес, который может сделать более выгодное предложение для наших клиентов. Мощности производства несравнимы», – констатировал он.

При этом на казахстанских участниках рынка достаточно сильно отразилось резкое падение тенге. Курсовая разница напрямую отражается на стоимости товаров – не в пользу потребителя.

«У нас есть долларовые обязательства перед нашими поставщиками из Китая, Европы. Рост доллара за последние дни нас может поставить в ситуацию неплатёжеспособности. На сегодняшний день только у нас убыток чисто из-за курсовой разницы почти 190 млн тенге. Если сейчас доллар пойдёт ещё выше, соответственно, убыток будет ещё больше», – сообщил Самат Исабаев.

«Что касается цен, на многие препараты цены регулируются государством, устанавливаются предельные розничные цены. Однако на данный момент из-за ослабления тенге и расчётов с поставщиками в долларах цены на лекарства неизбежно вырастут. Поэтому во избежание исчезновения лекарств с аптечных полок считаем необходимым пересмотреть предельные цены», – поддерживает Ержан Ниязалиев.

Предельно допустимые цены на торговое наименование лекарственных средств у производителей, а также в розничной и оптовой сети раз в полгода утверждает Министерство здравоохранения. Ранее заявлялось, что государственное регулирование цен на лекарства будет постепенно сокращаться с тем, чтобы контроль за ценами остался только на препараты, предоставляемые в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования.

Вопросы поставок, считают участники фармрынка, отрегулировать удастся, дефицита Казахстан сможет избежать, поскольку сформированы определённые запасы лекарств на небольшой период времени. Однако в том, что удорожание произойдёт на всю продукцию, сомневаться не приходится.

По оценке Energyprom, цены на фармацевтические препараты по итогам января 2022 года выросли на 3,3% (по отношению к январю прошлого года). Это значительно меньше, чем в 2021 году, когда удорожание в секторе составляло сразу 9,8%.

За последний год серьёзно выросли цены на препараты «Хилак форте» (сразу на 42,1%), ацикловир (на 12,3%), «Эссенциале форте Н» (на 11,4%), «Но-шпа» (на 10,1%) и прочие препараты. В то же время заметно подешевели парацетамол и «Нурофен» (на 14,3%), а также ацетилсалициловая кислота (на 9,5%).

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