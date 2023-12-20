Болезнь опасная. В Костанайской области продолжает оставаться нестабильной ситуация с заболеваемостью корью

С начала года было выявлено 174 случая. В основном болеют не привитые дети, это 54 % от всех заболевших. С 6 ноября в стране стартовала дополнительная иммунизация детей от 6 до 10 месяцев, а с декабря начали прививать детей в возрасте от 2 до 4 лет.

Сегодня в области имеется 44500 доз вакцин против кори. Однако, вакцинация идет медленно, жители области не спешат прививать детей.

«На сегодняшний день в рамках дополнительной иммунизации из подлежащих 44500 привито 6 537 человек , охват составил 14,7%. Из них дети в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев — подлежит 8878 привито 1928 -21,7%, в возрасте 2-4 лет — подлежит 27700 привито 4153 -15%, медицинские работники — подлежит 6300 привито 390 человек -6,2%. В рамках поручения министерства здравоохранения медицинские работники должны быть привиты на самых последних этапах иммунизации населения», — сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Низкий уровень вакцинацией отмечается в городах Костанай, Рудный и Аркалык, а также в Карабалыкском, Костанайском, Аулиекольском и Алтынсаринском районах. Как отметил Данияр Джандаев, в регионе есть 39 мобильных бригад для проведения дополнительной вакцинации против кори, которые выезжают в отдаленные населенные пункты, посещают организованные учреждения дошкольного возраста. В медицинских организациях развернуто 90 коек.

«Болезнь опасная, которая может приводить к осложнениям. Недооценивать ни в коем случае нельзя. Надо детей 100% вакцинировать. Вакцина в соответствующем количестве имеется», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил акимам городов и районов держать ситуацию по заболеваемости корью на постоянном контроле. А управлениям здравоохранения и образования проводить разъяснительные работы о необходимости вакцинации с родительской общественностью. В департаменте СЭК отмечают, что помимо заболеваемости корью, также отмечен рост заболеваемости коклюшем, сальмонеллезом и острым вирусным гепатитом А.

«Остается сложной эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу. Зарегистрировано 44 случая. Осложнение эпидемиологической ситуации по бруцеллезу среди людей напрямую связано с ростом зараженности бруцеллезом сельскохозяйственных животных, так как источником заражения людей является крупный и мелкий рогатый скот. При нарастающем уровне заболеваемости населения бруцеллезом ведущая роль в решении проблемы должна принадлежать ветеринарной службе», — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Заболеваемость бруцеллезом среди людей в этом году по сравнению с прошлым выросла в 3 раза. А вот такие заболевания как ротавирусная инфекция, серозный менингит, туберкулез и короновирусная инфекция в этом году регистрировались редко.

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