USD 542.29 EUR 629.54 RUB 6.77

Боли в мышцах, озноб, сыпь. Есть ли угроза завоза новой инфекции в Казахстан

— Сегодня, 08:45
Изображение для новости: Боли в мышцах, озноб, сыпь. Есть ли угроза завоза новой инфекции в Казахстан

pixabay.com

ВОЗ предупредила о глобальном риске заражения лихорадкой чикунгунья, который может коснуться 5,6 млрд человек в 119 странах мира. Казахстан — не исключение. Корреспондент BAQ.KZ узнала оценку ситуации и действующие меры профилактики в стране.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с начала 2025 года в мире зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения лихорадкой чикунгунья, в том числе 90 смертей. Вспышки происходят в странах Америки, Африки, Азии и Европы.

Особенно масштабно вирус распространяется во французских заморских территориях, а также во Франции, где отмечены многочисленные завозные и локальные эпизоды.

«Учитывая географическое распространение инфекции, наличие случаев в странах Азии, а также активные международные перевозки, риск завоза лихорадки чикунгунья в стране оценивается как «средняя» (особенно в летне-осенний период и среди возвращающихся из Франции, Китая, Индии, островов Индийского океана)» — рассказали в ведомстве.

Для недопущения завоза опасной инфекции в стране действует санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, включая аэропорты, железнодорожные станции, морские порты и автопереходы.

«В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с Таможенной границей Евразийского экономического союза (в аэропортах, на железнодорожных станциях, в морских портах и на автопереходах) специалистами санитарно-карантинных пунктов осуществляется санитарно-карантинный контроль в отношении пребывающих пассажиров из-за рубежа, путем проведения термометрии. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения», — подчеркнули в Комитете.

Переносчиками вируса являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus (полосатый тигровый комар), которые также переносят вирусы Зика и Денге. Однако в Казахстане этих видов пока не выявлено. Первые признаки появляются через 3–7 дней после укуса инфицированного комара:

  • резкий подъём температуры до 39 °C и выше;
  • сильные боли в суставах, иногда лишающие возможности ходить;
  • боли в мышцах и голове;
  • озноб;
  • кожная сыпь.

Симптомы обычно сохраняются несколько дней, но суставные боли могут продолжаться неделями или даже месяцами.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.