ВОЗ предупредила о глобальном риске заражения лихорадкой чикунгунья, который может коснуться 5,6 млрд человек в 119 странах мира. Казахстан — не исключение. Корреспондент BAQ.KZ узнала оценку ситуации и действующие меры профилактики в стране.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с начала 2025 года в мире зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения лихорадкой чикунгунья, в том числе 90 смертей. Вспышки происходят в странах Америки, Африки, Азии и Европы.

Особенно масштабно вирус распространяется во французских заморских территориях, а также во Франции, где отмечены многочисленные завозные и локальные эпизоды.

«Учитывая географическое распространение инфекции, наличие случаев в странах Азии, а также активные международные перевозки, риск завоза лихорадки чикунгунья в стране оценивается как «средняя» (особенно в летне-осенний период и среди возвращающихся из Франции, Китая, Индии, островов Индийского океана)» — рассказали в ведомстве.

Для недопущения завоза опасной инфекции в стране действует санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, включая аэропорты, железнодорожные станции, морские порты и автопереходы.

«В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с Таможенной границей Евразийского экономического союза (в аэропортах, на железнодорожных станциях, в морских портах и на автопереходах) специалистами санитарно-карантинных пунктов осуществляется санитарно-карантинный контроль в отношении пребывающих пассажиров из-за рубежа, путем проведения термометрии. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения», — подчеркнули в Комитете.

Переносчиками вируса являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus (полосатый тигровый комар), которые также переносят вирусы Зика и Денге. Однако в Казахстане этих видов пока не выявлено. Первые признаки появляются через 3–7 дней после укуса инфицированного комара:

резкий подъём температуры до 39 °C и выше;

сильные боли в суставах, иногда лишающие возможности ходить;

боли в мышцах и голове;

озноб;

кожная сыпь.

Симптомы обычно сохраняются несколько дней, но суставные боли могут продолжаться неделями или даже месяцами.

Иностранные платформы раскроют доходы казахстанцев налоговикам Иностранные платформы обяжут сообщать о доходах казахстанцев. Такие нормы прописаны в новом Налоговом кодексе, передает LS....

Около 600 тысяч тенге заплатят фермеры за незаконный полив Ертисская бассейновая инспекция выявила три насосные станции, расположенные в сельской зоне города Аксу и Иртышском...