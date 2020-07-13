Больницам Костаная нужна помощь в разгрузке кислородных баллонов

Городской и областной больницам требуется помощь волонтеров. Всех неравнодушных просят помочь в разгрузке кислородных баллонов и выгрузке лекарств, передает alau.kz

На кислородную станцию городской больницы каждый день привозят баллоны с кислородом. Его подают в аппараты ИВЛ. Следить за подачей работа ответственная, но в последнее время она стала невыносимо тяжелой. А все от того, что число баллонов, которые нужны пациентам больницы в сутки стремительно растет.

«Она рассчитана для тех нужд была, когда больница работала в то время – только реанимация 9 кроватей – 9 больных, 8 операционных – во время операций шел, вторая терапия у нас есть, где люди-астматики лежали, там тоже 5 человек всего лежало – всего 5 коек. Теперь у нас расход: изначально 6 баллонов шло даже на 1,5 суток. Сейчас 6 баллонов хватает на 2 часа»,- рассказал инженер по охране труда и технике безопасности Костанайской городской больницы Сергей Чепрасов.

Теперь в сутки городской больнице требуется 80 баллонов с кислородом, которые нужно вовремя разгрузить и поднять на станцию. Каждый такой баллон весит 80 килограммов. Физически справиться с этим количеством, сотрудникам станции стало сложно. Ведь их здесь работает всего трое. В областной больнице положение схожее. Там в сутки необходимо установить 120 баллонов для пациентов. И на них тоже не хватает сотрудников. В итоге работники больниц обратились к горожанам с просьбой о помощи. Откликнулись волонтеры.

«Нашими волонтерами молодежно-ресурсных центров, неправительственных организаций уже с выходных дней начата эта работа. Но эта работа будет продолжаться на ежедневной основе. Соответственно мы призываем всех неравнодушных людей, тех, кто хочет помочь оказать нам содействие»,- поделился Саят Шаймурунов, и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

Однако сил откликнувшихся ребят не хватает. Работу нужно проводить каждое утро. Причем выходить на нее должны физически здоровые мужчины. Но их мало. Кроме того, в числе волонтеров ждут и девушек. Их могут задействовать в регистратуре больниц.

«Нам необходимы люди. Конечно, санитары. Мы бы очень рады были, если бы к нам пришли желающие. Мы взяли бы в штат их на работу. От любой помощи мы бы не отказались. Мы бы только рады были, если бы нам помогли. Потому что также чтобы оказать качественную медицинскую помощь. Наши врачи работают. Притом, что такой дефицит кадров»,- обратилась Анжела Бексултанова, заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области.

К слову, в Костанае открылся еще один провизорный стационар на 100 коек. Его разместили в санатории «Дружба». По информации управления здравоохранения на сегодня там заняты 40 мест. По озвученной информации, сам стационар укомплектован сотрудниками, но поиск дополнительных кадров будут производить и дальше.

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