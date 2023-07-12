Больницам области не хватает денег, чтобы оплатить лекарства, мед.изделия и коммуналку

Многомиллиардная задолженность образовалась в больницах Костанайской области. Причина, как считают медики, тарифы, согласно которым Фонд социального медицинского страхования оплачивает им каждый пролеченный случай. Они не покрывают все расходы мед.организаций, которые нарастают, как снежный ком, практически, ежемесячно — это коммуналка, покупка лекарств, мед. изделий и оборудования.

В Костанайской областной больнице не хватает денег на закуп изделий медицинского назначения и лекарств. Об этом рассказал главный врач учреждения. Поставщики пока идут на встречу медикам, но задолженность перед ними уже сейчас составляет около 400 млн тенге. Заработанные деньги, подчеркивает Юрий Моисеев, покрывают лишь расходы на зарплату персонала и коммунальные услуги.

— Мы каждый месяц зарабатываем деньги, но есть непростая ситуация. Есть определенная сумма и ее нужно заработать — это 500- 600 млн тенге. Часть этих денег уходит на зарплату, часть на изделия мед.назначения, лекарственные препараты, коммунальные услуги и прочее. В прошлом году в государстве было принято решение о росте заработной платы на 30 процентов. И получается, если с начала прошлого года фонд заработной платы из того, что мы зарабатываем был у нас 50 процентов, то в этом — стал 69, то есть мы тратим больше денег на выплаты сотрудникам».

В таком же положении оказались и другие медицинские организации области. Общая задолженность больниц региона перед различными кредиторами — около 3 млрд тенге. Причина такой ситуации, считают медики, — это низкий размер тарифов на медицинские услуги, которые выплачиваются им из Фонда мед.страхования. Несмотря на то, что их периодически повышают, они все равно не успевают за ростом коммунальных услуг, стоимостью лекарств и медоборудования.

При этом, отмечают в костанайском филиале Фонда мед.страхования, такие трудности испытывают не все мед.организации. У поликлиник их нет. Их труд оплачивается по комплексному тарифу за прикрепленное население. Но сложности, возникшие у больниц, так же признают.

— Проблемы у нас в основном, это те больницы, которые — это стационары, которые получают, именно доходную часть от фактически пролеченных больных. То есть сегодня у него один больной, он получает за одного больного, при этом он вынужден штат держать на все десять коек. Плюс кредиторская задолженность возникает у маленьких организаций, то есть, где у нас меньше 10 тыс. населения прикрепленного, — сообщила Сауле Аймухамбетова, заместитель директора КФ «Фонд социального мед.страхования».

Большие трудности сейчас у Костанайской детской областной больницы. Их задолженность — 600 млн тенге. 800 млн тенге — долг Рудненской городской больницы, в Аркалыкской — 200 млн тенге. В Фонде мед.страхования считают, что проблему можно решить слиянием больниц и поликлиник, а так же оптимизацией коечного фонда и штата.

Что касается изменения тарифа, то, по официальным данным, представители Минздрава сейчас изучают эту проблему, но готовы ли они будут к увеличению, пока неизвестно.

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