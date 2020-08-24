Больницу для больных COVID-19 строят в Костанае

В Костанае возводят многопрофильную инфекционную больницу. Она будет предназначена для размещения больных коронавирусом. Возвести здание планируют в кратчайшие сроки. Уже 1 октября объект хотят ввести в эксплуатацию, передает alau.kz

Пока эксперты строят мнения о начале новой волны коронавируса, в Костанае полным ходом идет строительство инфекционной больницы. Она должна стать основным местом для размещения больных. Стройку хотят провести в рекордные сроки. Уже 1 октября, как обещают, больница распахнет свои двери.

Строительные работы ведут на улице Уральской по дороге в Аэропорт. Здесь на открытой местности рабочие трудятся уже десять дней. И за это время им удалось на 80 процентов завершить работы с фундаментом. Идут на такие рекорды по срокам они не в первый раз. За плечами строителей и монтажников уже несколько подобных быстро-возведенных объектов.

«Работы выполняет компания «BI Group». Также по опыту трех городов работы выполняли они в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. На сегодняшний день в 12 областях 12 госпиталей они реализуют. Здесь порядка 260 работников работает. Работа ведется круглосуточно»,- рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

Инфекционная больница будет представлять собой одноэтажное здание площадью 6800 квадратных метров. Оно будет состоять из 8 модулей, которые разделят на чистые и грязные зоны. По задумке один выход будет предназначен для приема больных коронавирусом, а второй противоположный — задействуют для выписанных пациентов. Таким образом, люди не будут пересекаться и можно будет избежать вероятности повторного заражения здесь же в больнице. Однако пока здание строится, вспоминается вопрос о дефиците врачей. Медиков в регионе не хватает даже на имеющихся объектах. Так кто будет работать на новом месте?

«Персонал планируется – проектная нагрузка – от 200 до 300 человек. С условием круглосуточной работы. На данный момент управлением здравоохранения прорабатывается этот вопрос по созданию рабочих мест. Именно персоналий. Думаю, что к запуску здесь уже все будет обеспечено»,- сообщил Берик Танжариков.

Инфекционная больница будет рассчитана на 200 коек. Планируется, что она станет основным местом размещения больных COVID-19 и будет специализироваться только на их лечении. Однако, новое место не исключает открытия стационаров в других мед.учреждениях города. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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