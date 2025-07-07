Происшествие случилось в одном из районов Костанайской области. Факт alau.kz подтвердили в пресс-службе областного суда.

Как сообщили в областном суде, дело «закрытое» и сообщили некоторую информацию по данному делу.

«Отчим изнасиловал падчерицу. Девочке 13 лет. Происшествие случилось, когда мамы девочки не было дома. При этом он был заражён ВИЧ. Пострадавшая оказалась здорова. Заражения ребенка тяжелым заболеванием удалось избежать», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Житель Костанайской области за содеянное получил пожизненный срок.

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