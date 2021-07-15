Больные средней тяжести COVID-19 не подлежат госпитализации — Минздрав

Если легкие пациента, больного COVID-19, не поражены на более чем 50 % он не подлежит госпитализации в стационар, сообщает министерство здравоохранения, передает ru.sputnik.kz

На амбулаторном уровне наблюдению и лечению подлежат следующие пациенты:

лица с бессимптомной формой COVID-19;

пациенты с легкой степенью тяжести COVID-19;

пациенты со среднетяжелой степенью COVID-19 (до госпитализации в стационар по показаниям);

пациенты c COVID-19 после выписки из стационара.

Заболевшие могут получать медицинскую помощь на дому при соблюдении противоэпидемического режима в соответствие с постановлением главного санитарного врача и при наличии возможности тщательного наблюдения сотрудником первично медико-санитарной помощи за любыми симптомами, говорящих об ухудшении состояния пациента.

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Пациенты со средней тяжестью степени заболевания с усугублением состояния и наличием факторов риска тяжелого течения подлежат экстренной госпитализации (это лица в возрасте старше 60 лет, а также лица имеющие сопутствующие болезни системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность), хронические заболевания дыхательной системы (ХОБЛ, бронхиальная астма, фиброзные изменения в легких), эндокринопатии (сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение), церебральные и иммунодефицитные состояния (онкологические, гематологические заболевания, ВИЧ-инфекция) и другие тяжелые хронические заболевания).

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Кроме этого, к ведению пациентов устанавливаются следующие требования:

соблюдение противоэпидемического режима в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача, выполнение соответствующих мер профилактики инфекций и инфекционного контроля;

наличие возможности тщательного наблюдения квалифицированным работником ПМСП за любыми признаками/симптомами, свидетельствующими об ухудшении клинического состояния пациента.

«Клинические проявления и данные обследования помогают установить тяжесть состояния пациента. Считается, что КТ-1 (до 25% поражения), КТ-2 стадия (до 50%) – относятся к средней тяжести. Госпитализации подлежат пациенты, которые помимо проявлений на КТ, входят в группу риска: старше 60 лет, артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные, больные, у которых наблюдается нарастание признаков дыхательной недостаточности», – сообщили в Минздраве.

В стационар и отделения реанимации и интенсивной терапии госпитализируют пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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