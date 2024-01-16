Больных корью становится больше. Обращение к жителям Костанайской области

В Костанайской области в период с апреля 2023 года по 15 января 2024 года зарегистрировано 258 случаев кори. В том числе за 15 дней января диагноз подтвержден у 39 человек.

Основное число заболевших отмечается в Костанае — 163 случая. Следует отметить, что более 78% заболевших — это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет.

Заболеваемость преимущественно регистрируется среди не привитых лиц, что составляет 87,3%. Корью заболели 29 детей, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 22 случая, среди студентов — 46.

Одной из ключевых причин вспышки кори является отказ родителей от вакцинации детей, который привел к снижению уровня коллективного иммунитета. Прививать детей родители отказываются по различным причинам, включая мифы о возможных побочных эффектах.

«Защитить себя и своих детей от кори можно только с помощью прививки. Вакцина против кори — это единственная надежная защита от этой болезни и тяжелых осложнений. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно — в 6 лет. Контактным лицам, которые не болели или не были привиты, делается прививка, но не позднее чем через 72 часа после контакта с больным. В связи со вспышкой кори по всему Казахстану принято решение о проведении дополнительной массовой иммунизации против кори детей с 6 месяцев до 11 месяцев и от 2 до 5 лет, также подлежат вакцинации медицинские работники, невакцинированные или не имеющие сведения о вакцинации. Согласно статистике, корью заболевает каждый не вакцинированный человек. Отказ от прививок является одной из десяти наиболее опасных угроз для человечества», — говорится в сообщении областного акимата.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства.

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