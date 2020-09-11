Больных коронавирусом не будут делить на симптомных и бессимптомных

В Казахстане больных коронавирусом не будут разделять на симптомных и бессимптомных носителей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.
Весь август и часть сентября мы объединяли статистические данные по случаям заболеваемости коронавирусной инфекцией с ПЦР+ на бессимптомных и симптомных. Однако убедились, что данное разделение представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских расчетах. Поэтому для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться и оперировать этими цифрами, поэтому мы их перестали разделять в ежедневно публикуемой информации, — сообщил Коджахметов на брифинге в СЦК.
По его словам, нуждающимся представителям СМИ информацию будут предоставлять в любое время по письменному запросу.
COVID-2019 в Казахстане
106661 - зарегистрированно
100409 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3442 - в Костанайской области