Больных коронавирусом не будут делить на симптомных и бессимптомных

В Казахстане больных коронавирусом не будут разделять на симптомных и бессимптомных носителей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Весь август и часть сентября мы объединяли статистические данные по случаям заболеваемости коронавирусной инфекцией с ПЦР+ на бессимптомных и симптомных. Однако убедились, что данное разделение представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских расчетах. Поэтому для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться и оперировать этими цифрами, поэтому мы их перестали разделять в ежедневно публикуемой информации, — сообщил Коджахметов на брифинге в СЦК.

По его словам, нуждающимся представителям СМИ информацию будут предоставлять в любое время по письменному запросу.

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