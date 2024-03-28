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Большая проверка: к кому придут аудиторы в 2024 году

Фотография для новости Большая проверка: к кому придут аудиторы в 2024 году

pixabay.com

В Казахстане проверят нарушения в сферах образования и здравоохранения, а также квазигоссекторе, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в Высшей аудиторской палате (ВАП) сообщили, что за прошлый год они провели 20 аудиторских мероприятий в 208 госучреждениях.

В результате этого были установлены системные проступки, в числе которых:

  • финансовые нарушения;
  • неэффективное использование бюджетных средств;
  • низкий уровень исполнения бюджета;
  • неэффективное планирование и освоение денег из казны;
  • недостаточная действенность при реализации ряда бюджетных инвестпроектов;
  • низкое качество формирования плана развития;
  • несовершенство нормативно-правовых актов и т.д.

Между тем в текущем году ВАП планирует провести 38 аудитов в нескольких направлениях.

«Проверки коснутся высшего и среднего образования, здравоохранения, обороны, а также сфер чрезвычайных ситуаций, транспорта, сельского хозяйства, квазигосударственного сектора и регионов», – отметили в ведомстве.

Ранее в ВАП рассказали об итогах аудита бюджета 2022 года. Тогда госорган выявил в министерстве просвещения финнарушения на 112,1 млн тенге, неэффективное планирование – на 40,4 млрд тенге, неэффективное использование – на 12,6 млрд тенге, также были обнаружены 14 процедурных проблем.

 

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