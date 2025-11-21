В Казахстане начались масштабные проверки в образовании и соцзащите из-за нарушений при начислении пенсионных взносов. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты на совещании у Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отчиталась о внедрении Единой цифровой платформы для соцсферы. По её данным, уже оцифрованы 16 типов организаций в здравоохранении, образовании, культуре и спорте. С июля свыше 9 тыс. организаций перешли на декларирование штатных расписаний; завершить охват планируется до конца текущего года.

По итогам цифровизации выявлен ряд нарушений. Зафиксировано около 40 тыс. случаев, когда на имена граждан поступали пенсионные отчисления при отсутствии официальных трудовых договоров. Установлены факты «двойной занятости»: работник числится в школе одного региона, но одновременно имеет договор и пенсионные перечисления в организации другого региона. Материалы переданы в государственную инспекцию труда.

Автоматизация кадров также показала несоответствия в школах: в 9,6 тыс. образовательных организаций обнаружены 75 должностей, которых нет в официальном Реестре (например, «заместитель директора по приёму в школу», «исполнительный директор» и др.). Ведомство приводит Реестр к единому стандарту, чтобы исключить произвольное расширение штатов.

В министерстве подчёркивают, что ЕЦП призвана повысить прозрачность кадровых и финансовых процессов, сократить нецелевые расходы и обеспечить адресность соцподдержки. Проверки по выявленным фактам продолжаются.

