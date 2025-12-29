Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о долгосрочном инфраструктурном проекте, который должен снизить транспортную нагрузку в активно застраивающихся районах города.
Связь центра и спальных районов
Проект предусматривает строительство путепровода от улицы Дощанова до улицы Достык. Новый объект обеспечит прямое сообщение между центром Костаная и микрорайонами «Береке», «Алтын Арман», «Северо-Западный» и «Юбилейный».
По словам главы города, в северо-западной части областного центра сегодня проживает около 50 тысяч человек, и именно здесь фиксируется одна из самых высоких транспортных нагрузок.
Временные меры уже исчерпали себя
Аким отметил, что для разгрузки движения ранее были реализованы временные решения. В их числе — объездная дорога «Аэропорт – Береке», расширение улицы Назарбаева под будущий путепровод, рабочий проезд по ПЧСТР, а также обходной маршрут через трассу.
Несмотря на это, интенсивность движения остаётся высокой, и существующая дорожная инфраструктура не справляется с растущим потоком автомобилей.
Проектирование начнётся в 2026 году
В 2026 году власти планируют перейти к этапу проектирования путепровода. На первом этапе предстоит пройти технико-экономическое обоснование, а также увязать проект с проектом детальной планировки.
При положительных результатах в следующем году будет разработана проектно-сметная документация.
Когда приступят к строительству
Начать строительство путепровода планируется в 2027 году. После конкурсных процедур будет определён подрядчик, который решит, каким будет объект — надземным или подземным, а также по какой именно улице он пройдёт.
В акимате подчёркивают, что реализация проекта позволит существенно улучшить транспортную ситуацию и повысить комфорт передвижения для жителей новых микрорайонов Костаная.
