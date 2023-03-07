Большая вода. Около четырехсот домов могут быть подтоплены в Костанае

Около четырехсот домов могут быть подтоплены, если в Костанае случится паводок. Прогнозировать ситуацию, говорят специалисты, достаточно сложно.

Все будет зависеть от погодных условий. Однако есть комплекс мер, выполнив которые можно риски сократить и минимизировать. К примеру, отделу ЖКХ и Костанай-Су поручено провести обследование и пробивку водопропускных каналов на Назарбаевском путепроводе до 10 марта. До 20 марта должны очистить водопропускные трубы в микрорайоне Костанай-2 и ливневку в Юбилейном.

«Для беспрепятственного прохождения талых вод необходимо провести работы по очистке 2-х водопропускных труб диаметром 1200 мм. по ул. Красный Кузнец, в срок до 20 марта т.г., а также продолжить работу по очистке снега. Проведение этих мероприятий сведет к минимуму угрозу подтопления данного участка. В связи с этим, в дежурстве гидропоста нет необходимости», — сообщил начальник УЧС Костаная Алмаз Тулендин.

Зато такая необходимость есть в садовом обществе «Текстильщик», здесь в случае поступления большого количества талых вод по каналу «Нагорная канава», и скопления их в котловане, возможен перелив. Под угрозой в таком случае окажутся 30 дачных домов. Поэтому здесь будет организовано круглосуточное дежурство гидропоста, также он будет работать и жилом массиве «Дружба». Еще один передвижной гидропост будет установят на микрорайоны Костанай-2, Береке и Юбилейный. Вопрос с подтоплением Назарбаевского путепровода должны решить приобретенные в прошлом году мотопомпы. Здесь же аким поручил организовать еще один круглосуточный пост.

«Когда вода скапливается у нас обычно на Назарбаевском путепроводе, мы начинаем только тогда, когда машины начинают жаловаться в Айкомек, когда захлебываются там автомобили, мы только потом туда приезжаем и начинаем спасать. А там надо сразу, вода пошла, мотопомпу сразу установите, технику установите и все, люди должны там работать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

За прогнозом погоды следить будут подекадно. Угрозы со стороны бассейна реки Тобол не видят. Но традиционно опасаются прихода большой воды с полей. Резкое потепление может стать тому причиной. Однако пока, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, больших сюрпризов погода все-таки преподнести не должна.

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