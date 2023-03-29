Большая вода пришла во дворы сельчан в районе Костанайской области — видео

Дворы жителей села Новоильиновка затопило талой водой. Видео в редакцию присылали сельчане.
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На кадрах вода быстрым потоком бежит к домам. В местном акимате сегодня сообщили, что такая ситуация произошла из-за активного таяния снега.
«Сколько лет жили, такого здесь никогда не было»,- говорит автор видео.
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Это видео на редакционный номер ватсап прислали жители села Новоильиновка района Беимбета Майлина. Талая вода большим потоком бежит прямо во дворы сельчан.
«Да так и дом завалит. Тут дом подмоет, и его завалит. Давай снимай вот это все, я завтра, послезавтра поеду в акимат и покажу им это все»,- говорят жители села в видео.
Видео автор прислал во вторник вечером, здесь не видно никакой техники, которая бы откачивала воду. Местные жители такого не видели, столько воды в их село не приходило. Аким села по телефону нам рассказал, что Новоильновка расположена под наклоном к реке Тобол. Вчера из-за повышения температуры воздуха началось активное снеготаяние.
«Объем воды вызван резким таянием снега. Своевременно было проведено водоотведение, во дворах вода отсутствует ситуация стабилизирована. Угрозы подтопления нет. Я вам отправил видео с подтверждением»,- отметил аким села Новоильиновка Макаш Таймасов.
Аким села отправил нам видео сегодня днём, к этому моменту талую воду уже откачали.