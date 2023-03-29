Работа автомобильного пункта на границе с Россией временно приостановлена

Приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Желкуар».

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В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу РК в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана.

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Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» будет размещена дополнительно.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Напомним, сегодня утром из-за перелива была закрыта трасса.

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