Уровень воды повышается. Еще одну трассу закрыли в Костанайской области

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Сообщение распространила служба 112.
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29 марта с 15-10 в связи с повышением уровня талых вод, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии движения для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения:
— а/д «Айет-Варваринка- гр.РФ (между пропускными пунктами на границе РФ и РК» с 0 по 3 километр.
Напомним, сегодня утром из-за перелива была закрыта трасса.