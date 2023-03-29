Морозы возвращаются с вторжением антициклона. Прогноз на три дня озвучили синоптики

На большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами.

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В связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега. 31 марта – 1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта – 1 апреля на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

С 31 марта, с вторжением Северо-Западного антициклона, прогнозируется прекращение осадков в северной половине, и понижение температуры воздуха на большей части республики.

На западе понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем до 7-15 тепла, на севере, северо-западе и в центре страны ожидается понижение температурного фона ночью до 7-13 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла, на востоке ночью до 10-22 мороза, днем 5 мороза-3 тепла, в южных регионах ночью до 0-5, днем до 3-13 тепла.

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