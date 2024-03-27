Большая вода в Костанайской области. Спасатели эвакуируют людей

Кадр из видео МЧС РК
В селах Абдигаппар-хан и Екидын проводится эвакуация лиц, изъявивших желание покинуть свои дома, в безопасное место. Также были предприняты меры по обеспечению продуктами питания, медикаментами.
Из-за поднятия уровня воды на р. Сары – Торгай проводится спасательная операция 100 жителей из села Кызылжулдыз Кайындинского сельского округа в село Кайынды. Привлечено три единицы техники. Также организована самостоятельная эвакуация местными жителями.
На улице Пролетарской были приняты неотложные меры, включая размещение песка и привлечение специализированной техники для устранения перелива воды через дорожное покрытие. В результате утечка воды над дорогой была успешно остановлена.
В работах по ликвидации последствий паводка участвуют представители местных исполнительных органов, пожарные части, оперативно-спасательные отряды, а также воинские части из соседних регионов.