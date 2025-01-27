Министерство здравоохранения Казахстана не отказалось от идеи в пять раз увеличить верхний предел ежемесячного дохода для исчисления взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Об этом сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса, передает informburo.kz

Минздрав предлагал в 2025 году повысить верхний предел с 10- до 50-кратного размера МЗП. Многие казахстанцы выступили против инициативы во время публичного обсуждения проекта.

«Сегодня зарплата, вне зависимости от её размера, ограничивается 10-кратными размерами МЗП – 850 тысяч тенге. Отчисления производятся по 2% только от этой суммы. Поэтому предлагается, если заработная плата выше, чтобы взносы тоже были соразмерны в размере 2%», – пояснила Альназарова.

Например, для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наёмных работников – с 17 000 тенге до 85 000 тенге. За счёт этого в систему поступят 243 млрд тенге.

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