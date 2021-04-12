Больше 1 триллиона тенге сняли казахстанцы с пенсионных счетов

Казахстанцы продолжают снимать свои пенсионные накопления, которые превышают их порог достаточности. С момента запуска этой возможности жители нашей страны уже использовали больше одного триллиона тенге, передает alau.kz

Большую часть снятых средств участники ЕНПФ решили использовать для улучшения жилищных условий. При этом, согласно поданным заявкам, использовать деньги казахстанцы планируют не только для приобретения жилья без ипотеки, но и на погашение самой ипотечной задолженности, а также для уступки своим близким родственникам.

Помимо трат на жилье, пенсионные снимали и на другие нужды, но затраченные средства в этом случае были гораздо меньше. Так около трех с половиной миллиардов тенге жители страны направили на лечение. Согласно имеющейся на сегодня статистике, в среднем на лечение один человек переводит около одного миллиона из своих пенсионных накоплений.

Также интерес у казахстанцев вызвал и перевод средств на счета управляющих компаний. Этой возможностью воспользовались больше тысячи человек, которые в среднем перевели больше двух миллионов тенге. Всего же только управляющим компаниям переведены порядка двух целых трех десятых миллиардов тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.