Больше 100 бизнесменов, пострадавших от паводка обратились в палату предпринимателей Костанайской области

Больше ста бизнесменов, которые пострадали от паводка, подали заявления на компенсацию от государства в палату предпринимателей Костанайской области. В рамках чрезвычайной ситуации, они имеют на это полное право, но должны иметь при себе все правоустанавливающие документы на потерянное имущество.

Среди пострадавших числится и гипермаркет Солнечный, который был полностью затоплен. И, как оказалось, практически со всем товаром.

Это видео уже облетело всю страну. Гипермаркет Солнечный, который находится между Тобылом и Костанае, затопило пришедшей водой из реки Тобол. Как отмечают представители магазина, вывозить товар здесь начали 6 апреля. В этот же день эвакуировали всех сотрудников. Но вывезти успели только скоропортящийся товар, все остальное, а это большая часть, осталось внутри.

«Что значит товар застрахован? Если страховать каждый пакет молока и потом его продавать это абсурд, товар, естественно, не был застрахован и вам скажу больше и оборудование не было застраховано, потому что надо понимать что все это ложится в стоимость товара, а у нас наоборот задача товар не превышать цену средней рыночной», — говорит представитель гипермаркета «Солнечный» Римма Маутова.

Все оборудование, а большая его часть вмонтированное, тоже сейчас под водой. Компьютеры были убраны на высоту в один метр и скорее всего тоже пострадали. Пока попасть на территорию магазина его представители не могут. ЧСники запрещают, подсчитывать ущерб будут только после того, как уйдет вода.Здесь надеются на выплату компенсации, но очень обеспокоены, достанется ли она им.

«И вот тут мы здесь очень сильно беспокоимся, что возмещение проводится в рамках бюджетных средств и тут не ясно вообще получим мы что-то от государства или нет, потому что пострадавших очень много. Есть ли деньги в бюджете и с надеждой ждем, что государство нас не оставит», — выражает надежду Римма Маутова.

Солнечный не единственный пострадавший бизнес от паводков в Костанайской области. В палату предпринимателей уже обратилось за консультацией больше 700 человек. 108 подали уже заявления и специальные анкеты.

«В первую очередь, нужно заполнить анкету пострадавшего, в которой предварительно будет оценен ущерб, нанесен предпринимателю, то есть для чего это необходимо. Для того, чтобы понять какой объем денежных средств для компенсации, что именно нужно, если у предприятия есть кредиты, есть какие -то обязательства перед партнерами, которые он уже не в состоянии выполнить по крайней мере в ближайшее время», — сказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Введение ЧС, отмечают специалисты, значительно облегчит процедуру получения компенсации, но только, если все правоустанавливающие документы будут у владельцев имущества или товара. А здесь уже возникают трудности, подчеркивают специалисты. Очень много пострадавшей недвижимости — это самострой.

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