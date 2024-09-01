100 квадратов каждый. Сколько земельных участков выдадут костанайцам под ИЖС

В прошлом году в микрорайоне «Кунай» приступили к строительству 55 частных домов. Всего же здесь планируется выдать около двух тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Компания, которая строит 55 двухэтажных дома, по договору должна завершить строительство в августе, но работы все еще продолжаются. Подрядчик сильно отстает от графика, поэтому сейчас городской отдел строительства будет подавать в суд, чтобы признать его недобросовестным. Напротив активно строят одноэтажные дома.

«По завершению у нас срок договора этих домов площадью 101 кв.м август 2025-го года. Но, подрядная организация у нас тут местная, которая возводила 14 домов для пострадавших от паводка. Ориентировочно подрядчик, хочет завершить работы в этом году. Ввести все 69 домов в эксплуатацию в текущем году. Ориентировочно — ноябрь месяц», — говорит руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

Мы поинтересовались у руководителя отдела строительства, для кого будут предназначены эти дома. По его словам, изначально планировалось, что их получат очередники на земельные участки через механизм кредитования «Отбасы банка» по программе «Нурлы жер». Но в прошлом году были внесены изменения. И появилась новая программа.

«В концепцию не вошли некоторые пункты программы «Нурлы жер», что непосредственно для очередников по земельным участкам. На сегодняшний день комиссионно у нас при акимате разрабатывается процедура как будут разрабатываться данные земельные участки, и данные дома», — сказал руководитель отдела.

Таким образом, сегодня все еще неизвестно через какой механизм будут предоставлять эти дома. Уже в ближайшее время в акимате должны принять решение.

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