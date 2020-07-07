Больше 1000 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 649 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 95 / 42
город Алматы — 157 / 41
город Шымкент — 39 / 32
Акмолинская область — 32 / 25
Актюбинская область — 86 / 59
Алматинская область — 51 / 40
Атырауская область — 101 / 94
Восточно-Казахстанская область — 62 / 30
Жамбылская область — 59 / 32
Западно-Казахстанская область — 128 / 102
Карагандинская область — 93 / 52
Костанайская область — 63 / 22
Кызылординская область — 7 / 5
Мангистауская область — 13 / 13
Павлодарская область — 52 / 34
Северо-Казахстанская область — 19 / 7
Туркестанская область — 52 / 19
Всего в стране выявлено 49683 заболевших.
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области