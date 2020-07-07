Больше 1000 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 649 без клинических проявлений.



В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 95 / 42

город Алматы — 157 / 41

город Шымкент — 39 / 32

Акмолинская область — 32 / 25

Актюбинская область — 86 / 59

Алматинская область — 51 / 40

Атырауская область — 101 / 94

Восточно-Казахстанская область — 62 / 30

Жамбылская область — 59 / 32

Западно-Казахстанская область — 128 / 102

Карагандинская область — 93 / 52

Костанайская область — 63 / 22

Кызылординская область — 7 / 5

Мангистауская область — 13 / 13

Павлодарская область — 52 / 34

Северо-Казахстанская область — 19 / 7

Туркестанская область — 52 / 19

Всего в стране выявлено 49683 заболевших.

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