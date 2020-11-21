Больше 1000 водителей арестованы и лишены прав в Костанайской области

С целью усиления дорожной безопасности, снижения аварийности на трассах и профилактики нарушений правил дорожного движения, в области проводится операция «Безопасная дорога».

Внимание полицейские обращают, по их словам, в первую очередь на соблюдение водителями скоростного режима, и на вождение в нетрезвом виде. С начала года, уже было проведено 10 подобных мероприятий, в ходе которых выявлено более 52 тысяч нарушений ПДД.

«Арестованы и лишены прав управления более тысячи водителей. Водворено на штраф-стоянку 683 транспортных средства. Привлечено более 4 тысяч пешеходов за нарушение правил движения и привлечены к административной ответственности 1333 водителя в состоянии опьянения»,- говорит старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Айнура Смагулова.

По мнению полицейских, все эти действия дали положительный эффект. По итогам 10 месяцев в области наблюдается снижение аварийности и её последствий.

«Снижение значительное. Если взять количество ДТП — процентов на 10 снижение имеется. Погибших на 4%, и раненных на 16% снижение. В состоянии опьянения водители- снижение на 5%»,- сказала Айнура Смагулова.

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