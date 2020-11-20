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Больше 1000 жителей Костанайской области сменили поликлинику

фото из открытых источников

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Жители Костанайской области с 15 сентября по 15 ноября могли выбрать для себя поликлинику, где они хотели бы наблюдаться. Последние годы костанайцы активно пользовались возможностями кампании прикрепления. Однако в этом году, как отметили в Фонде медстрахования, большой активности не наблюдалось. Поменять одну поликлинику на другую решили лишь более тысячи жителей региона.

Сменить поликлинику на свой выбор с 15 сентября по 15 ноября жители Костанайской области могли по нескольким причинам: если медучреждение, к которому относится человек, его не устроило, либо гражданин поменял место постоянного проживания или работы. В этом году в кампании прикрепления участвовала 31 поликлиника — 7 из них в Костанае, 3 в Рудном, по 2 в Аркалыке, Карасуском и Аулиекольском районах и по 1 в остальных районах. Однако свой выбор в этом году сделали лишь 1062 человека.

«У нас по результатам прикрепления прикрепились 1062 , но открепилось 1334, баланс минус 272 человека. В основном это те, кто выехал за пределы области, но если баланс, то столько резких как в прошлом году откреплений не было»,- рассказала директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

По словам Сауле Аймухамбетовой, наибольшее количество граждан прикрепилось в период кампании к первой поликлинике Костаная — 202 человека, к медицинскому центру «Казахстан» в Аркалыке — 128 человек и к 4 поликлинике — 48 человек. И при этом больше всего открепилось от Аркалыкской региональной поликлиники — 140 человек, а также третьей и второй поликлиник Костаная — это 133 и 109 человек соответственно. В итоге общее количество прикрепленного населения в Костанайской области составило больше 868 тыс. человек. Именно за это количество людей поликлиники и будут получать деньги в следующем году. При этом согласно тарифу 2020-го с учетом отопительного сезона подушевой норматив обозначен в пределах 1040 тенге за городского жителя и 1198 тенге — за сельского.

«Если чисто на них брать, это 13 млрд тенге, это на прикрепленное население,  она растет только условии, что увеличивается тариф, количество населения, вы видите у нас уменьшается, поэтому счет этого и уменьшается сумма, за этот год на 1 ноября освоено порядка 11 млрд тенге»,- сказала Сауле Аймухамбетова.

При этом в фонде медстрахования подчеркивают, что обратиться в выбранную во время кампании поликлинику костанайцы смогут только с 1 января 2021-го. До конца текущего года они будут посещать свою прежнюю поликлинику.

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