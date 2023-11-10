Больше 1300 случаев кори регистрируют в Казахстане еженедельно

Больше 1300 случаев заражения корью регистрируют в Казахстане каждую неделю, передает «Хабар 24». Об этом сообщила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения.

Манар Смагул говорит, определённого лечения от этой болезни нет, поэтому единственный способ обезопасить детей – вакцинация. За последние несколько дней прививку от инфекции получили больше 8 тысяч маленьких пациентов. В поликлиниках страны вакцинируют детей, которые не имеют статуса вакцинации, а также контактных взрослых. В Казахстане корью уже заразились больше 13 тысяч человек. Из них 11 тысяч – дети.

Манар Смагул, председатель правления «Национального центра общественного здравоохранения» МЗ РК: — Эффект мы увидим чуть позже. Необходимо время для того, чтобы сформировался иммунитет, после получения прививки необходимо воздержаться от мест скопления людей, потому что в течение больше 2 недель необходимо для формирования иммунитета. Последствия кори очень чреваты своими осложнениями. Согласно статистике из 1000 заболевших детей у одного может развиваться корьевой энцефалит.

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