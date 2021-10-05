Больше 1500 абитуриентов отказались от своих грантов в вузах Казахстана

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Национальный центр тестирования опубликовал данные по отказным грантам на 2021-2022 учебный год, пишет informburo.kz
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Отказные гранты – это гранты, от которых отказались их обладатели по итогам конкурса. Они вновь поступают в Министерство образования и по решению республиканской конкурсной комиссии передаются следующим по баллам абитуриентам. Гранты присуждает МОН.
В этом году по программе бакалавриата отказались от грантов 1502 человека, по программе магистратуры – 32. Лидируют по количеству отказных грантов ЕНУ имени Гумилёва – 152/16, КазНМУ имени Асфендиярова – 129/0, Карагандинский университет имени академика Букетова – 88/0. 166 студентов отказались от грантов после 22 сентября. С полным списком «отказных» грантов по вузам можно ознакомиться здесь.
Отказные гранты как правило распределяются в октябре, когда претенденты на них уже учатся в колледже или на платном отделении.
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