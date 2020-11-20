Больше 25 тысяч жителей Костанайской области получили помощь по госпрограмме «Енбек»

В рамках госпрограммы «Енбек» в этом году в Костанайской области помощь смогли получить больше 25 тысяч человек. Часть из них прошли бесплатные обучающие курсы и получили новую профессию, а так же безвозмездные гранты на открытие своего дела и работу на ремонтируемых объектах. Правда, не все районы стали активными участниками госпрограммы

На реализацию госпрограммы «Еңбек» в этом году в Костанайской области выделено 8,5 млрд тенге, 82% из которых уже освоено. По официальным данным, с начала года за участием в программе обратилось порядка 25 тысяч человек, из которых 18 тысяч — безработные, остальные — самозанятые. Все обратившиеся смогли получить новую профессию, безвозмездные гранты и работу.

«При посредничестве центров занятости трудоустроены 18 381 человек. Из них 5311 на социальные рабочие места, на молодежную практику, на общественные работы. Обращаю внимание на необходимость обеспечения участников субсидируемых государством временных рабочих мест постоянной занятостью после завершения работ. В настоящее время из числа трудоустроенных 18 381 человека имеют обязательные пенсионные взносы -15 449 человек или 84%, республиканский 76,8»,- сказала руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Гульнар Абенова.

По одному из направлений Енбек — Мобильность трудовых ресурсов, в текущем году в области в региональную квоту приема переселенцев включено 738 человек. Со всеми переселившимися гражданами заключены социальные контракты и выплачены субсидии на 294 млн тенге. Сейчас, по словам, Гульнар Абеновой, трудоустроено 380 переселившихся человек, а это 99% от числа экономически активных переселенцев. В этом году по программе Енбек стартовали новые проекты — «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». По первому проекту трудоустроены 56 человек, по второму -18, но часть районов новшествами к программе не воспользовались, к примеру, Федоровский район. Да и по другим показателям у районов есть отставания.

«Те регионы, которые плохо работали в 2020-ом Алтынсаринский — 0 процентов по трудоустройству лиц, завершающих обучение, Карасуский район — 0, Житикаринский, Узункольский — 37, летний сезон закончился, получается не использовали, ДКЗ, активность растет, а слабо отработали, как они планируют исправлять, мне непонятно»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По словам акима Костанайской области регионам нужно наверстывать упущенное и готовить планы на 2021 год. На следующий год, по его словам, они хотят внести в программу реализацию проектов по дошкольному образованию, спорту, водоснабжению. Помимо этого, подчеркнул аким области, необходимо ориентировать бизнес на создание новых постоянных рабочих мест, а это возможно только благодаря новым предприятиям и бизнес-проектам.

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