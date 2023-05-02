Больше 3 млн тенге заплатит казахстанец за одну рыбу

Житель Восточного Казахстана должен выплатить штраф более 3 млн тенге всего за одну выловленную рыбу. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве рассказали, что 26 апреля в ходе совместного рейда сотрудники отдела Бухтарминской рыбной инспекции и полицейские района Алтай выявили факт незаконного вылова рыбы, занесенной в Красную книгу Казахстана. В ходе досмотра у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с одним тайменем весом 4,2 кг. По словам задержанного, он выловил рыбу в реке Бухтарма.

Предварительный ущерб составил 3,1 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.339 УК РК. Для справки: таймень — хищная рыба семейства лососевых с удлиненным телом и зубами в виде подковки, преимущественно обитающая в реках Сибири и Дальнего Востока.

Согласно ч.1 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

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