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Больше 30 лет назад. Синоптики Казгидромета зафиксировали температурные рекорды

Фото alau.kz

Синоптики Казгидромета представили рекорды температур в октябре. Октябрь выдался на удивление теплым, побаловал не только жителей южных регионов страны, но и северных. Особенно теплыми выдались первая и вторая декады месяца. На большей части республики температура воздуха была выше климатической нормы на 1-3°С. В северной половине страны в дневные часы столбики термометров достигали отметки +15+25°С, в южной половине — +22+30°С.

Пик тепла пришелся на южные, юго-восточные, центральные и северные регионы Казахстана в период 9-12 октября, что было обусловлено интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана.

В этот период были отмечены температурные рекорды

  • 9 октября на метеорологической станции (МС) Казалинск (Кызылординская область) температура воздуха повысилась до +27,7°С, последний рекорд для этого дня был в 2008г. (+26,7°С),

10 октября в ряде метеорологических станциях были зафиксированы суточные рекорды:

  • на МС Кызылорда — +29,1°С, такая по-летнему жаркая погода последний раз наблюдалась в 2019г. (+28,0°С),
  • на МС Шардара (Туркестанская область) максимальная температура воздуха достигла отметки +29,0°С, обновив рекорд 2008г. (+26,9°С),
  • на МС Тараз температура воздуха днем повысилась до +28,6°С, перекрыв рекорд 2019г. (+25,3°С),
  • на МС Жезказган максимальная температура воздуха составила +27,3°С, перекрыв рекорд 2012г. (+24,6°С),
  • на МС Павлодар температура воздуха днем повысилась до +24,3°С, перекрыв рекорд 15-летней давности (2008г. +22,1°С),
  • на МС Семей максимальная температура воздуха составила +25,5°С обновив рекорд 2019г. (+25,0°С).
  • 12 октября на МС Жаркент (область Жетісу) воздух прогрелся до +28,6°С, последний раз абсолютный максимум для этого дня был отмечен в 1992г. (+27,0°С).

Не обошлось и без холодных дней, в отдельные дни, когда с прояснением ночью подморозило северные, центральные, восточные регионы. Температура воздуха в этих регионах опускалась ночью до -3-11°С. В южной половине страны температура воздуха опускалась ночью до 0,-5°С. Такие температуры вполне свойственны октябрю.

В октябре, с частыми прохождениями фронтальных разделов, практически на большей части территории Казахстана осадков выпало больше нормы в 1,3-5,3 раз. На некоторых метеорологических станциях за сутки осадков выпало больше месячной нормы.

Например: 7 октября на МС Атырау выпало 21 мм, при норме за месяц 18 мм, 13 октября на МС Ачисай (Туркестанская область) выпала почти двухмесячная норма осадков — 59 мм (норма за месяц 30 мм), 13 октября на МС Шымкент выпало 31 мм (норма за месяц 39 мм).

На автоматической метеорологической станции (АМС) Достык (область Жетісу) часто в течение месяца усиливался ветер до критериев СГЯ (стихийные гидрометеорологические явления), порывы ветра достигали 30-35 м/с.

Погода в столице не стала исключением. Температурный фон также был выше климатической нормы на 2,5°С. 10 октября наблюдалась самая высокая температура воздуха месяц и составила +23,3°С, тем самым был перекрыт максимум 2008г., когда наблюдалось +22,2°С. Самая низкая температура воздуха -5,8°С была зафиксирована 27 октября.

Норма суммы осадков в октябре составляет 26 мм, выпало осадков 23 мм (это сумма составляет 87% от нормы).

 

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