Больше 300 пластиковых решеток установят на колодцы Костаная

330 пластиковых решеток для колодцев получили «Костанай-Су». Пластик должен заменить собой металлические прутья. Их устанавливали зимой для безопасности горожан, чтобы при открытом люке люди не проваливались в шахту, передает alau.kz

Полимерно-песчаная решетка, которая в апреле лежала на полу в кабинете заместителя директора «Костанай-Су» больше не уникальный экземпляр. В городе наладили их массовое производство. «Тазалык» уже изготовил 330 таких решеток из вторичного сырья. Ставить их будут на городские колодцы, как дополнительную защиту от падений в канализационную шахту.

«С 1 февраля идет монтаж решеток. Запланировано у нас 520 на этот год. Из них установлена уже 251 решетка. Из них же 50 на пластиковые заменены, как пришли нам пластиковые решетки»,- сообщил Михаил Никушин, начальник участка водопровода «Костанай-Су».

Заменять металлические решетки решили, чтобы предотвратить их кражу. Такие факты обнаруживались при замене сеток на пластик. Сейчас установка пластиковых сеток идет на территории социальных объектов. Это интернаты, детские сады и больницы. Затем новые решетки появятся и в жилых кварталах.

«У нас есть график, утвержденный нашим руководителем. И согласно графику мы работаем. Это микрорайоны в основном, потом уже частные сектора ближе к гор.водоканалу 5-й, 6-й. Мы там уже часть охватили и дальше идем ближе к центру и также КСК»,- рассказал Михаил Никушин.

В свою очередь решетки из металла, вместо которых работники ставят пластиковые, не будут убирать на склад. Их также установят, но на отдаленные объекты и только временно. Пока все колодцы не будут оборудованы пластиковыми решетками. Но учитывая, что их в городе 17 тысяч, предполагается, что на это может потребоваться не меньше 5 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.