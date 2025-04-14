Очень сложный вопрос. Именно так сегодня аким Костаная высказался о строительстве индивидуального жилья в областном центре. На сегодня в очереди на получение земельного участка стоит больше 40 тысяч человек. Чтобы решить проблему, акимат хочет создать собственный механизм выдачи участков костанайцам.

Индивидуальное жилищное строительство — это возможность доступная всем казахстанцам построить собственный дом на выданном государством участке земли. На сегодня в очереди на ИЖС в Костанае стоит почти сорок одна тысяча человек, при этом больше 4,5 тысяч желающих прибавилось за минувший год.

«Это большое количество людей, которое с советских времен находятся в очереди. Очередь в Костанае сейчас не двигается. 1970 участков определили в мкрн. «Кунай». Многие задают мне вопрос — «Почему не отдадите участки согласно очереди?» Мы можем это за один день сделать, но вы понимаете да — все, кто стоят в очереди они возьмут эти участки. Потом начнется перепродажа. Мы эти риски видим. Это будет строительство дачных участков, сарай, животных будут содержать, просто не будут огораживать и так далее. Мы хотим построить там городок, как сейчас есть в Костанайском районе , когда построили однотипные дома. Но сегодня эта программа, к сожалению, не работает. Мы должны сегодня найти оптимальное решение по строительству частного сектора в «Кунае». Этим мы сейчас занимаемся», — отметил аким Костаная.

