Больше 400 новых рабочих мест появятся в Костанайской области благодаря предпринимателям

В Костанайской области должны появиться больше 400 новых вакансий, который создадут представители малого и среднего бизнеса. Такие прогнозы представил руководитель управления предпринимательства, передает alau.kz

Костанайская область заняла 8-е место среди регионов страны, по сумме предоставленных в этом году предпринимателям займов. Только по программе «Енбек» на 1 августа было выдано больше 300 микрокредитов. Их сумма превысила 1 миллиард тенге. Такие вливания в малый и средний бизнес позволили создать в области новые рабочие места. Их число достигло 465.

«В правила микрокредитования в городах внесены изменения. Теперь микрокредиты в городах будут выдаваться через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». На сегодняшний день фондом подписаны кредитные соглашения на республиканском и местном уровне. Деньги перечислены в фонд. На данный момент Фондом уже принято 4 заявки предпринимателей на сумму 25 млн. тенге, а также сформирован пул из 17 заявок на сумму более 50 млн. тенге»,- сообщил Олжас Сапарбеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

Кредиты предпринимателям выдают и в рамках «Дорожной карты бизнеса». На нее еще в начале года Костанайская область получила почти 3 миллиарда тенге. А затем еще 2 миллиарда в рамках антикризисных мер. Все эти деньги помогают субсидировать проекты в секторе МСБ. В итоге за прошедшие 7 месяцев 2020 года уже одобрили 147 проектов.

«По Программе льготного кредитования для субъектов МСБ, ухудшивших свое финансовое состояние в результате введения чрезвычайного положения, банками второго уровня выдано 74 кредита на сумму 16 млрд. тенге. Предоставлены отсрочки по кредитам 150 субъектам бизнеса, которые являются участниками государственных программ»,- рассказал Олжас Сапарбеков.

Для помощи бизнесу работает и еще одна программа — «Экономика простых вещей». Она должна способствовать устойчивому развитию местных товаропроизводителей.

«В целом с начала ее реализации заявлено 248 проектов на сумму 43,2 млрд. тенге. Одобрено 168 проектов на 23,4 млрд. тенге. Находятся на рассмотрении в банках второго уровня и аграрно-кредитной корпорации 15 проектов на 875 млн. тенге. В республиканском рейтинге наша область занимает 4-ую позицию. В рамках данных проектов планируется создание 424 рабочих мест»,- сказал руководитель управления предпринимательства.

Поддержку предприниматели получили не только в виде предоставленных займов. В этом году многих из них освободили от налогов. Коснулось это тех отраслей бизнеса, которые пострадали от влияния пандемии и карантинных мер. Общая сумма освобождения от уплаты налоговых отчислений превысила 8 миллиардов тенге.

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