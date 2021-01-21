Больше 500 миллиардов поступило в фонд медстрахования за 2020 год

Около 42 миллиардов тенге планирует потратить фонд социального медицинского страхования за первые три месяца наступившего года. Эти средства направят на оплату медицинских услуг, ПЦР-диагностику, а также надбавки для врачей, борющихся за здоровье пациентов, больных «ковидом», передает alau.kz

Система ОСМС в полную силу работает уже год. За это время в фонд социального медицинского страхования поступило немало средств от казахстанцев, которые фонд в свою очередь направил в сферу здравоохранения.

«Несмотря на форс-мажорные условия итоги первого года реализации ОСМС говорят о том, что система мед.страхования полноценно заработала. Она позволила влить в систему здравоохранения свыше 500 миллиардов тенге. За счет этих средств значительно увеличились объемы медицинских услуг, консультация узких специалистов, диагностика, обследования»,- рассказал Болат Токежанов, председатель фонда социального медицинского страхования.

За прошедший год платежи в фонд поступили от большей части населения страны. Участниками ОСМС стали 85 процентов казахстанцев или около 16 миллионов человек. Люди, которые платили за себя сами, то есть самозанятые, оказались самой малочисленной категорией из тех, кто делал взносы — всего 16 процентов от всех плательщиков. А вот самый большой результат по отчислениям поступил даже не от работодателей, которые платят за своих работников, а совсем другой категории.

«В виде взносов и отчислений за ОСМС в 2020 году поступило – 550 миллиардов тенге. Наибольшую сумму поступлений составили взносы государства за льготные категории граждан – 297,6 млрд. тенге или 54 % от всех поступлений. Таким образом, государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением»,- сообщил Болат Токежанов.

Все эти деньги фонд тратил на плановую госпитализацию, процедуры реабилитации и проведение дорогих операций. К примеру, за прошлый год выросло число проведенных хирургических вмешательств сразу по нескольким направлениям. Это офтальмология, кардиохирургия, нейрохирургия и другие операции. Еще одним серьезным поводом для затрат стала борьба с «ковидом». Она включила в себя финансирование выездов мобильных бригад, проведение ПЦР-диагностики, выплаты компенсаций медикам и многое другое.

«110 миллиардов тенге мы направили на надбавки работникам субъектов здравоохранения. Это те врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией в наших стационарах и других организациях. На медицинскую помощь и услуги по пресечению коронавирусной инфекции мы потратили 54 миллиарда тенге, то есть на эти деньги были госпитализированы и пролечены в провизорных карантинных инфекционных стационарах свыше 384 тысяч человек»,- привел информацию председатель фонда.

В наступившем году фонд мед.страхования уже запланировал будущие траты. На первый квартал предусмотрено около 42 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на оплату медицинских услуг, ПЦР-диагностику, работу мобильных бригад и выплату надбавок для медицинских работников. Тем не менее, озвученную цифру окончательной не называют. Вопрос о дополнительном выделении средств будет выноситься фондом на обсуждение при уточнении бюджета.

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