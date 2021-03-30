Больше 6 тысяч жителей Костанайской области получили вакцину от «ковид»

Мутировавшие штаммы коронавируса активно распространяются по миру, и Казахстан не стал исключением. В нашей стране уже обнаружены британский и южноафриканский штаммы, которые отличаются большей заразностью и тяжелым течением болезни. Часть специалистов здравоохранения считают, что справиться с ними можно увеличив уровень коллективного иммунитета. Между тем в Костанайской области привились от «ковида» уже 6 499 человек, передает alau.kz

Все новые штаммы коронавируса распространяются по планете. Британский уже зафиксирован в 125 странах мира, южноафриканский — в 75. Каждую неделю число государств, где регистрируют эти случаи, растет. И вот в минувшие выходные к этому перечню присоединился и Казахстан.

«Новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, как и скажем исходные штаммы. Это та же температура, кашель, потери вкуса или запаха. Но по данным специалистов Великобритании новому британскому штамму коронавируса более присущи симптомы кашля, сильная усталость, боль в мышцах, а потеря обоняния и вкуса менее выражена»,- сообщила Манар Смагул, и.о. директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга».

Британский штамм «ковида» может принести за собой и более высокий риск госпитализации, и тяжелое течение болезни, в сравнении с распространенным ранее диким штаммом. Эти данные приводят специалисты, согласно проведенным исследованиям. Еще одна особенность мутаций «короны» — это высокая заразность у новых штаммов. Такой вывод, по словам экспертов, может повлечь пересмотр отношения к коллективному иммунитету. Он должен стать выше, чем предполагалось.

«Поскольку эти варианты более заразны, соответственно уровень коллективного иммунитета, который необходим, чтобы остановить эпидемию, становится выше. Если мы в отношении скажем, традиционного коронавируса говорили примерно о 60 процентах, то сейчас минимальный уровень коллективного иммунитета, который способен остановить эпидемию приближается к 80 процентам»,- выразил мнение Бауржан Жусупов, эксперт Академии профилактической медицины.

Увеличить коллективный иммунитет способна вакцинация, а значит прививать нужно больше людей, чем планировалось. Такое мнение высказал алматинский эксперт Бауржан Жусупов. Он считает, что вакцинировать стоит не 6 миллионов казахстанцев, как запланировано, а 10 миллионов. Пока же дозу препарата получили сравнительно немного людей.

«Первым компонентом на сегодня охвачено вакцинацией более 85 тысяч медицинских работников, вторым компонентом – более 29 тысяч мед.работников. И педагогов первым компонентом на сегодня охвачено более 35 тысяч педагогов и до 2 тысяч вторым компонентом. Более 5 тысяч вакцинированы полицейских первым компонентом и вторым компонентом более 250 человек»,- рассказала Манар Смагул.

В Костанайской области привились от «ковида» уже 6 499 человек. Из них оба компонента вакцины получили 1 683 жителя региона. Большинство вакцинированных среди медицинских работников — 1 931 человек, и педагогов — 1 826. Также препарат получили 405 сотрудников полиции и больше 2 тысяч человек, не относящихся к указанным категориям.

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