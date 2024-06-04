Больше 7 миллиардов тенге просроченных кредитов накопили жители Костанайской области

Но при этом, говорят в Нацбанке, эта цифра некритична. У костанайцев с обслуживанием кредитов в целом не такие проблемы, как у жителей других регионов страны.

Объем кредитного портфеля в Костанайской области сейчас составляет 717 млрд тенге, из них 551 млрд приходится на физические лица, а оставшиеся — это кредиты бизнесменов. Большая часть этих денег, отмечают в Костанайском филиале «Нацбанка», приходится на потребительские кредиты и еще 163 млрд тенге — это ипотека. И в целом, суммы кредитов только увеличиваются, по сравнению с маем прошлого года — на 40 процентов.

«Но в целом, играет роль больше все-таки доступность и население, естественно, и учитывает свои доходы, но в целом просто из-за доступности берут на любые цели. Это уже наблюдение. В целом надо отметить, просроченная задолженность составляет небольшой процент по потребительскому кредитованию», — объяснила директор КФ «Нацбанк РК» Галия Джумабаева.

Если конкретней, то это примерно 2, 5 процента от общей суммы, а в деньгах — 7 млрд тенге. Но в целом по стране наш регион не бьет в этом отношении рекордов, отмечают в Нацбанке. При этом в Костанайском филиале сославшись на то, что это цифра не согласована с центральным аппаратом, не озвучили, насколько выросла за год сумма просрочки у костанайцев.

В Казахстане намерены ужесточить требования к получению кредитов. Причина — рост беззалогового кредитования и высокая закредитованность населения. Банки же, подчеркивают разработчики поправок в закон, из-за высоких процентов кредитования получают огромную прибыль.

Согласно поправкам в законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков, предусмотрен запрет на предоставление займов при наличии просрочки по кредитам свыше 90 дней и без согласия супругов. Но разрешение жены или мужа потребуется только тогда, когда один из супругов захочет взять кредит больше 3,5 миллионов тенге. Сейчас документ с такими новшествами уже отправлен на подпись Президент.

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