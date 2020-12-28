Больше 700 вагонов присоединили к поездам для перевозки пассажиров в новогодний период

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Сейчас в Казахстане курсируют 117 из 156 пар существующих пассажирских поездов. Ограничения связаны с решениями, принятыми для предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции, передает пресс-служба МИИР РК.
Однако в новогодний период с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года для перевозки пассажиров будет обеспечена дополнительная прицепка 704 вагонов.
Таким образом планируется дополнительно охватить порядка 30 тысяч пассажиров.
Вагоны будут добавлены к поездам, следующим по направлениям:
1) из Нур-Султана – Алматы, Мангистау, Атырау, Сарыагаш, Аркалык, Семей, Петропавловск и Павлодар;
2) из Алматы – Актобе, Атырау, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган и Уральск;
3) Павлодар – Пресногорьковская;
4) Кызылорда – Семей;
5) Актобе – Атырау.
МИИР РК даны указания перевозчикам по неукоснительному соблюдению мер предосторожности.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области