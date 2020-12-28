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Больше 700 вагонов присоединили к поездам для перевозки пассажиров в новогодний период

pikabu.ru

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Сейчас в Казахстане курсируют 117 из 156 пар существующих пассажирских поездов. Ограничения связаны с решениями, принятыми для предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции, передает пресс-служба МИИР РК.

Однако в новогодний период с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года для перевозки пассажиров будет обеспечена дополнительная прицепка 704 вагонов.

Таким образом планируется дополнительно охватить порядка 30 тысяч пассажиров.

Вагоны будут добавлены к поездам, следующим по направлениям:

1) из Нур-Султана – Алматы, Мангистау, Атырау, Сарыагаш, Аркалык, Семей, Петропавловск и Павлодар;

2) из Алматы – Актобе, Атырау, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган и Уральск;

3) Павлодар – Пресногорьковская;

4) Кызылорда – Семей;

5) Актобе – Атырау.

МИИР РК даны указания перевозчикам по неукоснительному соблюдению мер предосторожности.

 

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